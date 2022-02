Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220218.2 Horst: Taschendieb schlug erneut zu

Horst (ots)

Am Mittwoch um 10 Uhr tätigte eine 80jährige Horsterin ihre Einkäufe in einem Supermarkt am Horster Viereck. Die Geldbörse war in der vorderen linken Jackentasche verstaut und der Reißverschluss geschlossen. An der Kasse bemerkte sie, dass der Reißverschluss geöffnet und das Portemonnaie entwendet wurde. Neben persönlichen Ausweispapieren fehlt nunmehr eine EC-Karte. Während des Einkaufes ist der Dame nichts Verdächtiges aufgefallen. Seit Mitte Januar verzeichneten die Polizeibeamten der Polizeistation Horst insgesamt vier Fälle, die in diesem Supermarkt verübt wurden.

