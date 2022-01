Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in einen Imbiss

Ratzeburg (ots)

11. Januar 2022 | Kreis Stormarn - 10.01.2022 - Glinde

In der vergangenen Nacht (10.01.2022), gegen 23.40 Uhr ist es in Glinde in der Möllner Landstraße zu einem versuchten Einbruch in einem Imbiss gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben unbekannte Täter die Eingangstür des Imbisses beschädigt, um einen Einstieg zu ermöglichen. Ein Einstieg ist jedoch nicht erfolgt.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Möllner Landstraße in Glinde beobachtet hat, setze sich mit den Kollegen unter der Telefonnummer 040/727707-0 in Verbindung.

