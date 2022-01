Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Geschädigte nach abgebrochenen Überholvorgang gesucht

Ratzeburg (ots)

10. Januar 2022 | Kreis Stormarn - 04.01.2022 - Trittau

Die Polizeistation in Trittau sucht Fahrzeugführer, die nach einem abgebrochenen Überholvorgang womöglich gefährdet oder genötigt wurden.

Am 04.01.2022, gegen 06.20 Uhr fuhr eine 37-jährige Trittauerin auf der L 92 von Großensee in Richtung Braak. Dort setzte sie mit ihrem Opel Crossland zum Überholen an. Kurz nachdem sie auf der linken Fahrspur war, nahm sie Gegenverkehr wahr, brach sofort den Überholvorgang ab und scherte unvermittelt wieder ein. Hier könnte es zu einer Gefahrensituation des nachfolgenden Verkehrs gekommen sein.

Die Polizeistation in Trittau hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Geschädigte sich unter der Telefonnummer 04154/7073-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell