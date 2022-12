Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Blersum - Diebstahl aus Pkw

Wittmund - Sachbeschädigung an Zigarettenautomaten

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Blersum - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zum 28.12.2022 kam es in Blersum zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Der blaue, unverschlossene Daimlerchrysler stand auf einer Auffahrt in der Burhafer Straße als unbekannte Täter Bargeld und persönliche Gegenstände aus einer auf der Rückbank befindlichen Handtasche entwendeten. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegengenommen.

Wittmund - Sachbeschädigung an Zigarettenautomaten

In Wittmund kam es in der Nacht zu Freitag zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter zündeten gegen 00.15 Uhr einen pyrotechnischen Gegenstand an, den sie zuvor in den Ausgabeschacht eines Zigarettenautomaten legten. Dieser befand sich an der Hauswand in der Norderstraße. Anschließend flüchteten die Täter ohne Diebesgut. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung oder gar zu möglichen Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell