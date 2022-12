Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstahl eines Handys

Südbrookmerland - Einbruch in Gartenhaus

Aurich - Versuchter Einbruch

Ostgroßefehn -Sachbeschädigung durch Verteilen einer Flüssigkeit

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl eines Handys

Am Dienstagabend kam es auf dem Auricher Weihnachtsmarkt in der Innenstadt zu einem Handydiebstahl. Das Mobiltelefon der Marke Samsung wurde dem 22-jährigen Stedesdorfer zwischen 19 und 20 Uhr aus seiner Jackentasche entwendet. Die Täter blieben hierbei unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Südbrookmerland - Einbruch in Gartenhaus

In Südbrookmerland ist es zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Personen verschafften sich unerlaubt Zutritt zu einem Gartenhaus im Friesenweg in Moordorf und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Als Tatzeitraum konnte der 28.12.2022, 17:00 Uhr, bis 29.12.2022, 14:30 Uhr, angegeben werden. Zeugen können sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 in Verbindung setzen.

Aurich - Versuchter Einbruch

Donnerstagabend ist es in Aurich zu einem versuchten Einbruch gekommen. Gegen 20 Uhr hat eine, nach bisherigen Erkenntnissen, männliche Person in dunkler Beleidung versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Von-Frerichs-Straße zu verschaffen. Der Täter wurde offensichtlich bei der Tatausführung gestört und flüchtete von der Tatörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Ostgroßefehn - Sachbeschädigung durch Verteilen einer Flüssigkeit

In Ostgroßefehn kam es am 25.12.2022 zu einer Sachbeschädigung durch Flüssigkeit. Unbekannte Täter haben in der Zeit von 17 Uhr bis 21 Uhr unerlaubt das Grundstück im Heidhörnweg betreten und in der dortigen Blockhütte eine ätzende Flüssigkeit verteilt. Dadurch wurde der Holzfußboden beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Großefehn unter der Telefonnummer 4943 925660 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell