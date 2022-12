POL-AUR: Wittmund - Geldbörse aus Auto entwendet

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - Raub auf Parkplatz Auf einem Parkplatz an der Großen Hinterlohne in Norden kam es am Dienstag zu einem Raub. Eine 31-jährige Frau wurde nach ersten Erkenntnissen gegen 12.40 Uhr in Höhe einer Apotheke von zwei bislang unbekannten männlichen Personen ...

mehr