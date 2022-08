POL-OG: Lahr - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Forbach (ots) - Ein 73-jähriger Autofahrer war am Montagnachmittag auf der B462 in Fahrtrichtung nach Freudenstadt unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen prallte der Pkw des Mannes gegen 16 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve zweimal gegen die rechte Bordsteinkante. Hierdurch verlor der Honda-Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über den Entwässerungsgraben gegen ...

