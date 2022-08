Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, B462 - Von der Fahrbahn abgekommen

Forbach (ots)

Ein 73-jähriger Autofahrer war am Montagnachmittag auf der B462 in Fahrtrichtung nach Freudenstadt unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen prallte der Pkw des Mannes gegen 16 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve zweimal gegen die rechte Bordsteinkante. Hierdurch verlor der Honda-Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über den Entwässerungsgraben gegen die teils steinige Böschung. Der Fahrzeugführer, als auch die Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Die Hintergründe des Unfallhergangs sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

