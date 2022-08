Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Hinweis führt zu vorläufiger Festnahme und Betäubungsmittelfund

Zell am Harmersbach (ots)

Der Hinweis einer Zeugin führte Beamte des Polizeireviers Haslach am Montagabend auf die Spur eines 20-Jährigen. Die Anruferin informierte die Polizei gegen 21:20 Uhr über den in umliegende Gebäude ziehenden Geruch von Marihuana. Bei den folgenden Überprüfungen hinter dem Gebäude in der Hauptstraße konnten die Ordnungshüter den Fluchtversuch eines jungen Mannes vereiteln. Im Besitz des 20-Jährigen wurde eine nicht geringe Menge Marihuana gefunden, weshalb er die Beamten kurzzeitig in die Räumlichkeiten des Haslacher Polizeireviers begleiten musste. Aufgrund des Verdachts des Handels von Betäubungsmitteln werden nun weitere Ermittlungen von den Beamten des Polizeireviers Haslach geführt. /ma

