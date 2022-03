Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Roller entwendet

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch entwendeten unbekannte Täter zwischen 19:30 Uhr und 20:55 Uhr einen Roller, der zwischen der Bahnhofstraße und der Murrer Straße in Steinheim an der Murr auf einem Parkplatz neben einer Gaststätte geparkt war. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Vespa ET4 der Marke Piaggio in einem auffälligen grün. Möglicherweise wurde der Roller von den unbekannten Tätern vom Tatort weggeschoben. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 900-0, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen die Hinweise zur Tat geben können.

