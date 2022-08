Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Hauswand kollidiert

Offenburg (ots)

Eine mutmaßliche Verwechselung des Gaspedals mit der Bremse führte am Montagnachmittag in der Bühlensteinstraße zu einer Kollision mit einer Hauswand. Ein 73-jähriger Renault-Fahrer wollt gegen 13:55 Uhr an der dort vorhandenen Kreuzung abbiegen um ein anliegendes Hausgrundstück zu befahren. Aufgrund einer von ihm nicht erwarteten entgegenkommenden Autofahrerin wich der Anfang 70-Jährige ihr aus Schreck aus, verwechselte offenbar das Gaspedal mit der Bremse und kollidierte er mit einer Hauswand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

