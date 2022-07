Bundespolizeidirektion München: Diebstahl dank Videoaufzeichnung aufgeklärt / Bundespolizei durchsucht Wohnung

Bundespolizeidirektion München

München (ots)

Am Montag (11. Juli) brachte ein 45-Jähriger den Diebstahl eines Rucksackes zur Anzeige. Dank umgehend erfolgter Videoauswertung und schneller Ermittlungen durch die Bundespolizei konnte sowohl der Dieb als auch der Rucksack gefunden werden. Am Morgen des 10. Juli befanden sich die 12-jährige Tochter und die 43-jährige Frau des Augsburgers gegen 8 Uhr am Gleis 16 des Münchner Hauptbahnhofes. Beim Einstieg in den Zug, vergaß die Frau ihren Rucksack am Gleis. Darin befand sich u.a. das Tablet ihres Mannes. Das Fehlen bemerkte sie erst, als der Zug bereits losfuhr. In Pasing stiegen die Beiden dann aus und fuhren zurück zum Hauptbahnhof. Der Rucksack konnte zwischenzeitlich jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Nach Anzeigenerstattung bei der Bundespolizei am nächsten Tag, erfolgte unverzüglich eine Auswertung der Videoaufzeichnungen des Bahnsteiges. Dabei kam zu Tage, dass eine Reinigungskraft den Rucksack an sich genommen und in einen mitgeführten Müllbeutel verstaut hat. Das Tablet konnte durch den Augsburger in Aichach geortet werden. Mit Hilfe der Bilder der Videoaufzeichnung konnte der Reiniger durch Beamte der Bundespolizei identifiziert werden, der in der georteten Straße wohnhaft ist. Es handelt sich um einen 45-jährigen Rumänen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnräume konnte dann der Rucksack samt Inhalt aufgefunden werden, den der Augsburger zeitnah wieder in Empfang nehmen darf.

Der Rumäne muss sich nun wegen Diebstahl bzw. Unterschlagung verantworten.

