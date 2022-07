Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Automatenaufbruch scheitert

Fahrkartenautomat hält "Flex-Behandlung" stand

München (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10.Juli) kam es am S-Bahn-Haltepunkt Johanneskirchen zu einem versuchten Fahrkartenautomatenaufbruch. Obwohl der Täter mit einer Flex versuchte an die Geldkassette zu gelangen, hielt der Automat stand. Gegen 03:30 Uhr informierte die Einsatzleitstelle des PP München die Bundespolizeiinsepktion München über einen versuchten Fahrkartenautomatenaufbruch am S-Bahn Haltpunkt Johanniskirchen. Ein Zeuge beobachtete einen unbekannten Mann, wie dieser versucht haben soll mit einer Flex den Fahrkartenautomaten am Bahnsteig aufzuflexen. Als er bemerkte, dass er beobachtete wird flüchtete er in ein angrenzendes Wohngebiet. Mehrere Streifen von Landes- und Bundespolizei sowie ein Polizeihubschrauber der Bundespolizeifliegerstaffel Oberschleißheim, konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen keinen Verdächtigen feststellen. Am Automaten entstanden Beschädigungen auf Höhe des Geldscheinschachtes, jedoch gelang es dem Täter nicht, die Geldkassette zu erlangen. Die entstandene Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen.

