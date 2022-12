Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Widerstand gegen Polizeibeamte

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Am Mittwochnachmittag kam es in Südbrookmerland zu einem Widerstand. Polizeibeamte wollten in der Moordofer Straße einen Haftbefehl gegen eine männliche Person vollstrecken. Dessen Freundin war damit nicht einverstanden und begann, die eingesetzten Beamten zu schlagen und zu treten. Zwei Polizeibeamte wurden dadurch leicht verletzt. Der Haftbefehl wurde dennoch vollstreckt und gegen die Moordorferin ein Strafverfahren eingeleitet.

