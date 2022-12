Polizei Paderborn

POL-PB: Mobile Toiletten verbrennen auf Anhänger - Garagentor brennt

Paderborn-Schloß Neuhaus/Paderborn-Elsen (ots)

(mb) Nach einem nächtlichen Feuer an der Gartenschau in Schloß Neuhaus und einem brennenden Garagentor wenig später in Elsen ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

In der Nacht zu Mittwoch (07.12.2022) alarmierten Zeugen gegen 00.45 Uhr die Feuerwehr und die Polizei. Sie hatten ein Feuer auf dem Schotterparkplatz an der Straße Zur Gartenschau bemerkt. Eine mobile Toilette (Dixi-Klo) auf einem Transportanhänger stand in Flammen. Das Feuer griff schnell auf die drei weiteren auf dem Anhänger befestigten Toiletten über. Alle vier Toiletten brannten vollends nieder. Auch der Anhänger wurde beschädigt, sodass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden ist. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Um 01.25 Uhr wurde ein brennendes Garagentor an der Straße Höpperteich in Elsen gemeldet. Kurz zuvor hatten Anwohner Knallgeräusche vernommen. Vor dem Tor wurden Reste von Feuerwerkskörpern festgestellt. Der Versuch von Anwohnern, das Feuer mit Wasser aus Eimern zu löschen, misslang. Auch hier musste die Feuerwehr löschen. Das Tor wurde zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude konnte verhindert werden.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

