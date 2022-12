Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Friseurgeschäft und Kosmetikstudios

Paderborn (ots)

(mb) Über das letzte Wochenende ist in ein Nagelstudio, ein Kosmetikinstitut und ein Friseurgeschäft eingebrochen worden.

Die Taten fielen am Montagmorgen auf. Die Inhaberin eines Nagelstudios an der Schlossstraße in Schloß Neuhaus wurde von Nachbarn auf den Einbruch aufmerksam gemacht. Zwischen Sonntagmittag und Montag, 07.00 Uhr, war die Eingangstür aufgebrochen worden. Schubladen und Schränke waren durchwühlt worden. Der oder die Täter entwendeten Bargeld.

Im Laufe des Montagvormittags wurden die Einbrüche in ein Kosmetikstudio und ein angrenzendes Friseurgeschäft in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Elsener Straße bekannt. Hier waren an der Rückseite Fenster aufgehebelt worden. Die Täter hatten es abermals auf Bargeld abgesehen. In den Geschäften war zuletzt am Freitag beziehungsweise am Samstag gearbeitet worden.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

