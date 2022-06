Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Gaststätte in Trier

Trier (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Freitag, 3. Juni, 22.30 Uhr bis Samstag, 4. Juni, 10.30 Uhr in ein Restaurant in der Metternichstraße eingestiegen. Sie gelangten durch ein gekipptes Fenster in das Treppenhaus. Im Gebäude brachen sie einen Zigarettenautomaten gewaltsam auf und entwendeten den Inhalt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/97792290 zu melden.

