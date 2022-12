Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Auf der Ferdinandstraße nahe der Kreuzung Neuhäuser Straße ist am späten Dienstagabend eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Laut den ersten Ermittlungen am Unfallort bog eine 57-jährige Skoda-Citigo-Fahrerin gegen 23.00 Uhr von der Neuhäuser Straße in die Ferdinandstraße ab. Kurz hinter der Fußgängerfurt mit Fußgängerampel überquerte eine 23-jährige Fußgängerin die Straße von rechts. Die junge Frau wurde von dem Kleinwagen erfasst und über die Motorhaube gegen die Frontscheibe geschleudert. Anschließend fiel die Fußgängerin auf die Straße und bleib mit schwersten Verletzungen liegen. Unfallzeugen sowie weitere Passanten leisteten Erste Hilfe. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Paderborner Polizei wurde von einem Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt. Noch in der Nacht schaltete die Polizei die Paderborner Staatsanwaltschaft ein. Der Skoda wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Ferdinandstraße war bis 03.45 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell