FW Flotwedel: Zwei Einsätze binnen drei Stunden für die Freiwillige Feuerwehr Flotwedel

Bröckel / Wienhausen (ots)

Zu gleich zwei Einsätzen binnen drei Stunden wurden die Freiwillige Feuerwehr Flotwedel am Abend des 20. Dezember 2021 alarmiert.

Der erste Einsatz dieses Abends rief um 19:56 Uhr die Kamerad:innen der Ortsfeuerwehr Bröckel auf den Plan. Die Brandmeldeanlage eines ortsansässigen Hotels hatte ausgelöst und somit einen Alarm an die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle übermittelt.

Vor Ort eingetroffen lokalisierte der Einsatzleiter den ausgelösten Brandmelder und schickte einen Trupp zur Erkundung in den vermeintlichen Brandraum vor. Schnell stellte sich hierbei heraus, dass Wasserdampf in Folge eines Duschgangs ursächlich für den Brandalarm war. Nach knapp 20 Minuten konnte die Anlage zurückgesetzt, an den Eigentümer übergeben und der Einsatz für die Feuerwehr werden.

Knappe zwei Stunden später wurde dann die Ortsfeuerwehr Wienhausen ebenfalls zu einem automatischen Brandalarm in einem Altersheim alarmiert.

Auch hier konnte der ausgelöste Brandmelder schnell durch die Einsatzleitung lokalisiert und eine Erkundung eingeleitet werden. Als Grund für die Auslösung stellte sich hierbei angebranntes Essen heraus. Da die Räumlichkeiten bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelüftet wurden, konnte der Einsatz kurze Zeit später beendet werden.

Ebenfalls im Einsatz war jeweils ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell