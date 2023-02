Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.02.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Bei Rot über die Ampel - wer hatte grün? Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zu Samstag auf der Bundesstraße B 19 in Kupferzell ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Der 24-jährige Fahrer eines BMW 1er befuhr gegen 1.40 Uhr die Bundesstraße 19 von Kupferzell kommend in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall und wollte nach links auf die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim einbiegen. Seinen Angaben zufolge hatte er zuerst bei Rot angehalten und den Abbiegevorgang erst begonnen, als die Ampel auf Grün schaltete. Gleichzeitig befuhr eine 21-jährige VW-Fahrerin die B 19 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Sie gab ebenso an, dass die Ampel grün gezeigt hatte. Beide Fahrzeuglenker sowie der Beifahrer des BMWs wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 19.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Künzelsau bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und weitere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden. Insbesondere der Fahrer eines LKWs, der an der Unfallstelle angehalten hatte, jedoch keine Personalien hinterließ, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

