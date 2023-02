Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.02.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Einbruchsversuch misslungen - Zeugen gesucht Zwischen Sonntagabend und Montagfrüh versuchten Unbekannte, in eine Bäckerei in Ingelfingen einzubrechen. Die Täter versuchten zwischen 21 Uhr am Sonntag und 5 Uhr am Montag offenbar, gewaltsam die Türe einer an einen Lebensmittelhändler angegliederten Bäckerei in der Eichendorffstraße in Ingelfingen zu öffnen. Nachdem der Einbruchsversuch misslang, flüchteten die Täter. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Bretzfeld: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Dienstag und Sonntag, in ein Wohnhaus in Bretzfeld einzubrechen. Die Unbekannten wollten sich zwischen Dienstag um 16 Uhr und Sonntag um 8 Uhr offenbar Zutritt zu dem Gebäude verschaffen, indem sie erfolglos eine Türe aufhebelten. Der Polizeiposten in Bretzfeld sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu den Tätern machen können und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07946 940010.

Öhringen: Auto gestreift und geflüchtet - Zeugenhinweise gesucht Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die am Sonntag eine Unfallflucht in Öhringen beobachtet haben. Eine Seat-Lenkerin stellte ihr Fahrzeug zwischen 9.50 Uhr und 11.30 Uhr am Parkplatz der "Alten Turnhalle" in der Hunnenstraße ab. Als sie zu Hause ankam, bemerkte sie einen Schaden an der hinteren linken Fahrzeugecke, den ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht hatte. Im Anschluss entfernte dieser sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zu dem Sachverhalt oder dem Unfallverursacher gehen an das Polizeirevier Öhringen, Telefonnummer 07941 9300.

Forchtenberg: 6.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall Eine Verletzte und zirka 6.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich Montagmittag in Forchtenberg zugetragen hat. Als der 38-jährige Fahrer eines Hyundais gegen 12.15 Uhr aus der Einmündung Ernsbach nach links auf die Kochertalstraße in Fahrtrichtung Sindringen abbog, prallte er in die linke Fahrzeugseite einer vorfahrtsberechtigten 42-jährigen Citroen-Fahrerin. Diese wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.

