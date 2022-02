Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrolle in Bonn-Vilich - Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinwirkung

Bonn (ots)

Am 15.02.2022, gegen 00:05 Uhr, hielt die Besatzung eines Streifenwagens einen 25-jährigen Fahrer mit seinem Wagen auf Straße "Am Burgpark" zur Durchführung einer Kontrolle an.

Gleich zu Beginn der Kontrolle eröffnete der Fahrer den Einsatzkräften, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Nachdem im Zuge der weiteren Überprüfung ein freiwillig durchgeführter Drogentest positiv auf THC verlaufen war, wurde die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet - die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel des Kleinwagens sicher und übergaben diesen an die Fahrzeughalter.

Das zuständige Verkehrskommissariat führt nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr unter Drogeneinwirkung.

