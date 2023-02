Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Friedrichshall: Mehrere Personen nach Verkehrsunfall geflüchtet

Das Polizeirevier Neckarsulm sucht Zeugen, nachdem am Montagabend mehrere Männer nach einem Unfall bei Bad Friedrichshall flüchteten. Eine 57-Jährige befuhr gegen 19 Uhr die K 2000 mit ihrem Audi TT in Richtung Bad Friedrichshall. Hier bemerkte sie einen hinter ihr fahrenden Opel, der sehr dicht auffuhr. Als sie an der Abfahrt zur Bundesstraße 27 aufgrund der rot zeigenden Ampel abbremste, fuhr der Opel auf ihren Audi auf. Daraufhin stieg die 57-Jährige aus, um sich den Schaden am Heck ihres Pkws anzusehen. Der Fahrer des Opels blieb zunächst im Pkw und stieg erst aus, um sich zum Heck des Audis zu begeben, als die Frau auf sein Fahrzeug zulief. Als er hier behauptete keinen Schaden zu erkennen, teilte die Audi-Lenkerin mit, dass sie den Unfall gerne von der Polizei aufnehmen lassen möchte. In diesem Moment stiegen zwei dunkelhäutige, auffällig bekleidete Männer von der Rückbank des Opels aus und flüchteten zu Fuß in Richtung Bad Friedrichshall-Kochendorf. Anschließend lief der Fahrer zum Opel, sprach mit einer Person auf dem Beifahrersitz, sprang dann in das Fahrzeug und fuhr rasant in Richtung Kochendorf davon. Hierbei soll es sich um einen grauen, älteren Opel mit drei Türen gehandelt haben, der viereckige Scheinwerfer hat. Durch den Unfall entstand am Audi Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Bad Wimpfen: Geldbeutel aus Pkw entwendet

Aus einem in Bad Wimpfen geparkten Pkw entwendete eine unbekannte Person in der Nacht auf Dienstag einen Geldbeutel. Der Besitzer stellte seinen Audi gegen 22 Uhr in der Mathildenbadstraße ab. Als er gegen 3.15 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, war die Fahrerscheibe eingeschlagen und der zuvor im Fahrzeug befindliche Geldbeutel entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Bad Friedrichshall-Duttenberg: Asche sorgt für Brand von Mülltonne

Vermutlich weil ein Bewohner nicht vollständig abgekühlte Asche in einen Mülleimer gab, kam es am Sonntagmorgen in Bad Friedrichshall-Duttenberg zu einem Brand. Ein Bewohner bemerkte das Feuer in der Deutschherrenstraße gegen 13 Uhr und konnte dieses selbst löschen. Durch den Brand wurde die Hausfassade verrußt sowie Gartenmöbel und die Mülltonne beschädigt. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Die Feuerwehr Bad Friedrichshall war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

Bad Rappenau: Beizmittel in Firma ausgelaufen

Die Feuerwehr und die Polizei waren am Montagmorgen in Bad Rappenau im Einsatz, nachdem in einer Firma ein säurehaltiges Abbeizmittel ausgelaufen war. Aus bisher unbekannter Ursache trat das Mittel gegen 7 Uhr aus einem Edelstahl-Tauchbecken in einem Firmengebäude im Gewerbegebiet "Am Schafbaum" aus. Vermutlich lief die Flüssigsäure in der Menge eines 20-kg-Kanisters aus dem Becken aus und ergoss sich etwa über 25 Quadratmeter eines Werkraumes. Durch die Feuerwehr konnte die ausgelaufene Säure mit Bindemittel gebunden und in geeignete Gefäße zur Entsorgung abgefüllt werden. Alle anwesenden Mitarbeiter und Einsatzkräfte blieben unverletzt. Das Gewerbeaufsichtsamt des Landratsamts Heilbronn wurde zur Klärung der Unfallursache verständigt.

