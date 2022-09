Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Fünf Leichtverletzte beim Linksabbiegen

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagabend befuhr eine 41jährige Frau aus Bielefeld mit ihrem VW Polo die B 239 in Richtung Herford. An der Kreuzung B239 / Biemser Straße bog die Frau nach links in die Biemser Straße ein, obwohl die Lichtzeichenanlage für Linksabbieger Rotlicht zeigte. Im Abbiegevorgang stieß die Polo-Fahrerin mit einem entgegenkommenden Audi zusammen, der von einem 32jährigen Bielefelder gelenkt wurde. Durch den heftigen Zusammenstoß der beiden Autos wurde der unfallverursachende Polo gegen den PKW Toyota einer 73jährigen Bad Salzuflerin geschleudert, die mit ihrem PKW an der Rotlicht zeigenden Ampel auf der Biemser Straße wartete. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Unfallverursacherin, der Audi-Fahrer und insgesamt drei Mitfahrer im Alter von 14 bis 45 Jahren leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, zwei von ihnen mussten abgeschleppt werden. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell