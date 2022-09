Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Drei Verletzte bei Alleinunfall

Lippe (ots)

(KF)Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 21jähriger Mann aus Barntrup mit seinem PKW, VW, die Hauptstraße in Sonneborn in Richtung B1. In seinem Fahrzeug befanden sich zwei Mitfahrer, ein 22jähriger Mann aus Barntrup und ein 21jähriger Mann aus Lage. In Höhe des Ortseingangs Sonneborn verlor der junge Fahrer des VW aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seinen PKW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Gebäude. Bei dem Unfall wurde der Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzte Feuerwehr geborgen werden. Alle drei Insassen wurden schwer verletzt in umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Bei den Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell