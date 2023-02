Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.02.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß

Am Montagvormittag kam es im Kreuzungsbereich der Landesstraße 514 und der Kreisstraße 2877 bei Bad Mergentheim zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 80 Jahre alter VW-Fahrer befand sich gegen 11 Uhr auf der Linksabbiegespur der Kreisstraße, um auf die Landesstraße 514 in Richtung Assamstadt abzubiegen. Zur gleichen Zeit war auf der Kreisstraße eine 22-Jährige mit ihrem BMW in entgegengesetzter Richtung nach Bad Mergentheim unterwegs. Als sie sich der Einmündung näherte, fuhr der VW-Fahrer los, um links abzubiegen. Eine von der BMW-Fahrerin durchgeführte Vollbremsung konnte den Frontalzusammenstoß der PKWs nicht mehr verhindern. Die BMW-Fahrerin und der VW-Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro und am BMW ein Schaden von circa 8.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weikersheim: Bushäuschen beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, gegen 9.30 Uhr, beschädigten Unbekannte ein Verkleidungsblech eines Bushäuschens am Busbahnhof in Weikersheim. Der oder die Täter hebelten vermutlich die Verkleidung auf und traten mehrfach gegen das Blech. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Angaben zu dem oder den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 99470 in Verbindung zu setzen.

Bad Mergentheim/Edelfingen: Blechschaden beim Abbiegen

Während eines Abbiegevorgangs am Montagmorgen bei Bad Mergentheim kollidierten zwei PKW. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem BMW gegen 7.30 Uhr auf der Wilhelm-Frank-Straße in Richtung Bad Mergentheim, hinter einem VW-Passat und einem weiteren unbekannten Fahrzeug. Der 33 Jahre alte VW-Lenker wollte zuerst nach rechts auf einen Firmenparkplatz biegen, setzte den Blinker und sah dann, dass die Einfahrt des Parkplatzes durch einen LKW blockiert war. Daraufhin entschloss er sich auf einen öffentlichen Parkplatz zu fahren, der sich auf der linken Seite der Straße befindet. Hierzu setzte er wohl den linken Blinker. Der PKW, welcher zwischen dem BMW und dem VW fuhr, überholte daraufhin den VW-Passat. Kurz danach setzte der 33-Jährige zum Abbiegen an. Zeitgleich überholte der BMW-Fahrer das abbiegende Auto und es kam zur Kollision. An beiden PKW entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell