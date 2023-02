Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.02.2023 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81 /Möckmühl: Betrunkener Fahrer bei Pannenfahrzeug festgestellt

Auf der A81 zwischen den Ausfahrten Möckmühl und Osterburken wurde am Sonntag durch einen Fahrer eine Notrufsäule betätigt. Der polnische Fahrer bat gegen 13.45 Uhr um Hilfe, da sein Fahrzeug eine Panne hatte. Aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten mit dem Abschleppunternehmen wurde der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hinzugezogen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug einen platten Reifen sowie weitere Blechschäden aufwies. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Aufgrund der unschlüssigen Angaben und dem Verhalten des Fahrers wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab ein Ergebnis von circa 1,8 Promille. Ebenfalls war in unmittelbarer Nähe vor der betätigten Notrufsäule die Schutzplanke leicht beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Der Mann musste eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Eppingen: Wohnhausbrand

Am Montagmorgen, gegen 9.45 Uhr wurde in Eppingen ein Wohnhausbrand gemeldet. Das Gebäude in der Ringstraße geriet aus bisher unbekannter Ursache in Vollbrand und der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 500.000EUR. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit noch weiter an. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung, welche die Löscharbeiten der Feuerwehr erschwerte. Zur endgültigen Löschung des Hauses musste das Dach abgetragen werden. Der 92-jährige Bewohner konnte unverletzt aus dem Wohnhaus gerettet werden. Insgesamt waren 71 Einsatzkräfte, 56 davon von der Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell