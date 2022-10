Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Tödlicher Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß mit "Geisterfahrer"

Eggenstein-Leopoldshafen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach 01.00 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Pkw-Lenker von der L 604 kommend, auf die B 36 auf. Der Fahrer begann dann aus bislang unbekannten Gründen am Anfang des Beschleunigungsstreifens auf die durchgehende Fahrbahn in Gegenrichtung zu wenden. Noch im Einfahrtsbereich, aber schon auf der Richtungsfahrbahn Nord, kollidierte der Pkw des 30-jährigen querstehend fast mit einem in Richtung Mannheim entgegenkommenden Pkw. In der Folge prallte der "Falschfahrer" dann frontal in ein weiteres entgegenkommendes Fahrzeug eines 59 Jahre alten Pkw-Führers. Dieser wurde schwer und sein 66 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Der 25-jährige Beifahrer des unfallverursachenden Pkw wurde bei dem Zusammenprall derart schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Der Fahrer selber wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 34.000 Euro. Die B 36 wurde im Bereich der Unfallstelle im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis gg. 06.15 Uhr gesperrt, eine Umleitung erfolgte örtlich.

