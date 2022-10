POL-KA: (KA)Karlsruhe - Anlagebetrüger werben wieder mit Tages- und Festgeldangeboten

Polizeipräsidium Karlsruhe

Im Zusammenhang mit dem allgemein steigenden Zinsniveau bieten immer mehr Banken und Sparkassen nach vielen Jahren der Nullzinsphase beziehungsweise von Negativzinsen für Tages- und Festanlagen wieder Zinsen.

Dies machen sich auch Betrüger zunutze, die telefonisch, per E-Mail oder über das Internet mit attraktiven Zinsen werben. Interessenten erhalten in der Folge Kontoeröffnungsunterlagen und Produktinformationen, die eine seriöse Geldanlage suggerieren. Tatsächlich aber erfolgt keine Anlage der Kundengelder, das vermeintliche attraktive Angebot entpuppt sich am Ende als Betrug. Die an die Täter überwiesenen Gelder stellen für die Anleger grundsätzlich einen Totalverlust dar. Die Geldbeträge sind in der Regel nicht mehr auffindbar und die "Drahtzieher" können aufgrund ihrer geschickten Verschleierungen ins Ausland nur selten ermittelt werden.

Daher appellieren die Betrugsermittler der Kriminalpolizei:

- Besonderer Argwohn ist geboten bei telefonischen oder per Email versandten und vermeintlich attraktiven Angeboten, dies gilt in gleichem Maße für entsprechende Inserate im Internet.

- Großes Misstrauen sollte man bei Geldanlagen oder Überweisungen walten lassen, wenn diese ins Ausland gehen sollen. Das heißt aber auch nicht, dass sämtliche Angebote mit Überweisungen auf deutsche Konten seriös sind. Auch hier sollte man argwöhnisch sein und vor einer Überweisung genau prüfen:

Informieren Sie sich vor einer Geldanlage bei unabhängigen Stellen (beispielsweise bei der Verbraucherberatung, Stiftung Warentest, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)) oder der Hausbank über die Ihnen vorliegenden Angebote.

- Im Zweifel kann, allerdings bevor Geldbeträge bezahlt oder überwiesen werden, ein Anruf beim Dezernat für Wirtschaftskriminalität unter 0721 666-5301 einen drohenden finanziellen Schaden verhindern.

