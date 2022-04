Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Holzschuppenbrand auf landwirtschaftlichen Hof in Seefeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Feuerwehren verhindern Schlimmeres

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rendsburg (ots)

Am Donnerstag, 07.04.2022, 14:10 Uhr, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Seefeld, Hanerau-Hademarschen, Gokels und Lütjenwestedt zu einem Feuer in die Straße Kronskamp gerufen. Gemeldet wurde ein brennender Holzschuppen, der direkt an einer Maschinenhalle steht. Durch entschiedenes Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden am Holzschuppen. Ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarte Maschinenhalle und Wohnhaus konnte verhindert werden. Eingesetzt waren ca. 40 Einsatzkräfte (Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst). Über die Höhe des Sachschadens sowie Entstehung des Feuers kann keine Angabe gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell