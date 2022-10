Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Pkw stark beschädigt

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch zwischen 16:40 Uhr und 17:30 Uhr ereignete sich in der Fettweisstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der unbekannte Verursacher erfasste mit seinem Fahrzeug den in einer Parkbucht abgestellten Renault. Durch den wuchtigen Aufprall wurde das geparkte Auto aus seiner ursprünglichen Parkposition geschoben. Vermutlich handelte es sich bei dem Unfallfahrzeug nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen Lkw. Als der Besitzer des Pkw zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, hatte sich der Unfallverursacher bereits von der Örtlichkeit entfernt.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst der Polizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/944-840 in Verbindung zu setzen.

Steffen Schulte, Pressestelle

