POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: PKW beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Freitag, 7 Uhr, in Heilbronn. Eine 46-Jährige hatte ihren Opel donnerstags in der Merianstraße abgestellt. Als sie am nächsten Morgen zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbonn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Bad Rappenau: Mit über zwei Promille Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro verursachte ein 39-Jähriger mit seinem Audi am Samstagabend in Bad Rappenau. Der Mann war gegen 20.30 Uhr mit seinem PKW auf der Heinsheimer Straße unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn abkam und mit dem am Fahrbahnrand geparkten Audi eines 37-Jährigen zusammenstieß. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 39-Jährigen fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte ein Ergebnis von über 2,1 Promille. Daher musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des Audi-Fahrers behielten die Polizisten ein. Verletzt wurde niemand.

Heilbronn: Scheibe eines Geschäfts eingeschlagen und Süßigkeiten gestohlen

Vier Jugendliche sollen am Sonntagabend die Scheibe eines Geschäfts in Heilbronn eingeschlagen haben. Gegen 23.15 Uhr konnte ein Zeuge beobachten wie ein 16-Jähriger mit einem Stuhl das Schaufenster eines Ladens in der Nordbergstraße einschlug und durch das eingeschlagene Fenster griff. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten drei der vier Jugendlichen durch die Polizei gefunden werden. Einer der jungen Männer gab zu, die Scheibe eingeschlagen und Süßigkeiten entwendet zu haben. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Nach verbotenem Überholmanöver mit Bus kollidiert

Ein 21-Jähriger kollidierte mit seinem Audi am Samstagabend mit einem Linienbus in Heilbronn. Zuvor hatte der junge Mann auf der Allee, mit überhöhter Geschwindigkeit, einen schwarzen PKW rechts, auf der Busspur, überholt. Vermutlich nahm er den bereits auf der Busspur stehenden Bus zu spät war und kollidierte ungebremst mit diesem. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Audi musste aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden.

Heilbronn: Mit Messer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte männliche Person verletzte am frühen Samstagmorgen in Heilbronn einen 20-Jährigen mit einem Messer und flüchtete im Anschluss. Gegen 2 Uhr geriet der junge Mann in der Etzelstraße in Streit mit einer dreiköpfigen Personengruppe. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Männer ein Taschenmesser gezogen haben und mehrfach nach dem 20-Jährigen gestochen haben. Hierbei wurde der junge Mann leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die drei Unbekannten flüchteten nach dem Geschehen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung oder den drei flüchtigen Männern machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790, an das Polizeirevier Heilbronn.

Brackenheim-Dürrenzimmern: PKW beschädigt und abgehauen - Wer hat etwas gesehen?

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem PKW am Wochenende einen Audi in Brackenheim-Dürrenzimmern und flüchtete. Der 36-jährige Besitzer des Audi hatte diesen am Freitag, gegen 16 Uhr, in der Mönchsbergstraße auf dem Parkplatz einer Gaststätte abgestellt. Als er am Samstag, gegen 8 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden am Kotflügel und der Frontschürze fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich nach dem Unfall unberechtigt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

