Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.02.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Festnahmen nach Raubdelikt

Zwei Männer im Alter von 32 und 21 Jahren wurden am Dienstag, den 7. Februar, in der Heilbronner Innenstadt vorläufig festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen stehen im Verdacht, am 24. Januar einen 34-Jährigen auf der Toilette einer Bar in Heilbronn körperlich angegriffen und ausgeraubt zu haben. Wir berichteten (Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5424210). Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn brachten die Beamten auf die Spur der beiden Männer, weshalb die vom Amtsgericht Heilbronn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn erlassenen Haftbefehle am Dienstag vollstreckt wurden. Bei der haftrichterlichen Vorführung der beiden Tatverdächtigen, am 8. Februar, wurde der Haftbefehl gegen den 32-Jährigen in Vollzug gesetzt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Der Haftbefehl gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen wurde gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt und der junge Mann auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell