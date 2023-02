Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 12.02.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM STADTKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Heilbronn: tragischer Verkehrsunfall

Am Sonntagnachmittag, 12.02.2023, ereignete sich gegen 17:10 Uhr auf der Wollhausstraße ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 42-Jähriger fuhr mit seinem Pkw Mercedes aus einer Grundstückseinfahrt in die bevorrechtigte Wollhausstraße ein. Zu diesem Zeitpunkt fuhr auf dieser, aus Richtung Wollhaus, ein Pkw BMW heran. Der 20-jährige Fahrer des BMW versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurde der Mercedes-Lenker eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle sei-nen schweren Verletzungen. Dessen 42-jährige Ehefrau und Beifahrerin wurde schwer und die beiden ebenfalls mitfahrenden Kinder des Ehepaares, drei und sieben Jahre alt, leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des BMW und die 19-jährige Beifahrerin erlitten nur leichte Verletzungen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen entstand an den Pkw Mercedes und BMW ein Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 20.000 Euro. Nach der Kollision mit dem BMW wurde der Mercedes noch gegen einen geparkten Pkw der Marke Kia geschleudert. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Neben der Polizei waren Rettungsdienst und Notarzt sowie Feuerwehr mit über 30 Einsatzkräften vor Ort. Zur Unfallaufnahmen und Bergung der Fahrzeuge war die Wollhausstraße bis 22:15 Uhr gesperrt.

