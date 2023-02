Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.02.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Unbekannte Zeugin gesucht

Zwei Männer entwendeten am Freitagmorgen die Geldbörse aus dem Einkaufswagen einer 47-jährigen Frau in einem Discounter der Adelsheimer Professor-Karl-Schumacher-Straße. Eine Zeugin beobachtete das Tatgeschehen und verfolgte die beiden Täter aus dem Discounter bis hin zum Bahnhof in Adelsheim. Nachdem die Zeugin die Täter ansprach, händigten sie ihr die Geldbörse der 47-Jährigen aus. Im Geldbeutel fehlten rund 40EUR Bargeld und der Führerschein der Frau. Nach Rückgabe der Geldbörse an die 47-jährige Frau, verließ die Zeugin den Discounter ohne ihre Personalien mitzuteilen. Die Zeugin sowie Personen, die Angaben zur Identität oder zum gegenwärtigen Aufenthaltsort der Zeugin machen können, werden gebeten, sich umgehend beim Polizeiposten Adelsheim, unter Telefonnummer 06291 648770, zu melden.

