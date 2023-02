POL-WAF: Sassenberg. Untersuchungshaft für tatverdächtigen Einbrecher angeordnet - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 4.20.2023, 18:34 Uhr

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Dienstag, 7.2.2023, 2.40 Uhr in einen Supermarkt an der Alleestraße in Ahlen ein. Nach ersten Erkenntnissen haben zwei dunkel gekleidete Täter Zigarettenschachteln aus dem Kassenbereich gestohlen. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit einem in der Nähe abgestellten Auto in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern, dem Pkw und dem Einbruch nimmt die Polizei in ...

