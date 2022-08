Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Elektroroller ohne Versicherung

Ahaus (ots)

Tatzeit: 28.08.2022, 17:40 Uhr; Tatort: Ahaus, Vredener Dyk

Ohne eine Versicherung für sein gerade erworbenes Elektrokleinstfahrzeug abgeschlossen zu haben, war am Sonntag ein 28 Jahre alter Mann in Ahaus unterwegs. Polizisten hatten den Fahrer gegen 17.40 Uhr auf dem Vredener Dyk angehalten. Er habe nicht gewusst, dass er für den Roller eine Haftpflichtversicherung benötigt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. (db) Hintergrundinformation zum Thema: Der Gesetzgeber schreibt auch für bestimmte Elektrokleinstfahrzeuge vor, dass ihre Fahrer damit nicht ohne Versicherung im Straßenverkehr unterwegs sein dürfen. Schließlich können schon bei verhältnismäßig geringen Geschwindigkeiten folgenreiche Unfälle passieren. Wenn eine gültige allgemeine Betriebserlaubnis für den E-Scooter vorliegt beziehungsweise ein "Certificate of Conformity" (COC), lässt sich für das Fahrzeug eine Kfz-Haftpflichtversicherung abschließen. Wichtig: Wer einen Elektrotretroller fahren will, sollte sich also genau darüber informieren, ob das entsprechende Modell im öffentlichen Straßenverkehr erlaubt ist. Und jeder Fahrende eines solchen E-Scooters sollte sich mit den Regeln und Bestimmungen vertraut machen, die dafür gelten. Das Bundesverkehrsministerium hat dazu im Internet viel Wissenswertes gebündelt: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/elektrokleinstfahrzeuge-verordnung-faq.html. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell