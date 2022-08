Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Versuchter Einbruch in Spielhalle

Groß Reken (ots)

Tatzeit: 29.08.2022, 02:20 Uhr; Tatort: Groß Reken, Dorstener Straße

Ein Unbekannter wollte in der Nacht zum Montag in Groß Reken in eine Spielhalle eindringen. Der Täter schlug gegen 02.20 Uhr eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude an der Dorstener Straße zu kommen. Es gelang nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht. Zeugen haben einen möglichen Tatverdächtigen beobachtet. Der Mann war circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

