Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Vereinsheim

Bocholt (ots)

Tatzeit: zwischen 27.08.2022, 17:00 Uhr, und 28.08.2022, 09:00 Uhr

Bargeld haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Bocholt aus einem Vereinsheim gestohlen. Um in das Gebäude an der Wiener Alle zu gelangen, hatten sich die Einbrecher gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht. Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Schränke und stießen auf eine Geldkassette. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell