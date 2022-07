POL-PDWIL: Sachbeschädigung an öffentlicher Toilettenanlage

Hinterweiler (ots) - Im Zeitraum 16.07.2022 bis 17.07.2022 drangen bisher unbekannte Täter durch Eintreten der Türe in das Vereinsheim des Angelvereins in Hinterweiler ein. Im Inneren konsumierten sie aufgefundene Lebensmittel und Getränke. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK ...

