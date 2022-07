POL-PDWIL: Einbruch in Anglerhütte

Gerolstein (ots) - Am 18.07.2022 gegen 13:30 Uhr begaben sich vier jugendliche Personen (drei weibliche und eine männliche) zu einem Sportgeschäft in der Hauptstraße in Gerolstein. Hier entwendeten sie insgesamt fünf Sportbekleidungsgegenstände, indem sie diese in der Umkleide vermutlich anzogen und die Etiketten entfernten. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

