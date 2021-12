Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Lkrs. Konstanz) Heiße Asche entzündet Mülleimer und Holzschuppen (08.12.2021)

Mühlingen (ots)

Starke Rauchentwicklung in einem Holzschuppen in der Straße "Im Letten" führte am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Als die Freiwillige Feuerwehr Mühlingen/Stockach zum Einsatzort kam, stand der an einem Garagenkomplex angebaute Holzschuppen in Brand und musste gelöscht werden. Ursächlich für das Feuer dürfte ein im Schuppen abgestellter Plastikeimer, gefüllt mit frischer Asche, gewesen sein. Durch den Brand ist ein Sachschaden von insgesamt über 7.000 Euro entstanden.

