Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gegen unbekanntes Fahrzeug geprallt

Bocholt (ots)

Unfallzeit: 26.08.2022, 07:45 Uhr; Unfallort: Bocholt, Berliner Platz

Ein Halter eines grau lackierten Pkw müsste in den vergangenen Tagen einen Schaden an seinem Fahrzeug bemerkt haben. Denn am Freitag war ein Junge in Bocholt mit seinem Rad gegen ein entsprechendes Auto gestoßen. Dazu war es gegen 07.45 Uhr auf dem Berliner Platz gekommen. Der Schaden dürfte sich an der hinteren rechten Fahrzeugseite auf einer Höhe von circa einem Meter befinden. Die Polizei bittet den Geschädigten, unter Tel. (02871) 2990 Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt aufzunehmen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell