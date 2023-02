POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.02.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Hardheim: Diebstahl von Arbeitsgeräten

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen verschiedene Arbeitsgeräte und Materialien aus einer Firma am Mühlgraben in Hardheim. Die Täter gelangten durch einen zuvor gestohlenen Schlüssel in das Firmengebäude. Um zu entkommen, verwendeten die unbekannten Täter vermutlich einen Lieferwagen. Der Wert des Stehlguts beläuft sich auf circa 4.000EUR. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 entgegen.

Neunkirchen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Am Mittwoch kam es auf einem Parkplatz an der Ludwigstraße in Neunkirchen zu einer Unfallflucht. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem dieser das geparkte Fabrikat eines 45-Jährigen, zwischen 6.45 Uhr und 16 Uhr, beschädigte. Der Schaden am Fahrzeug des Mannes beträgt circa 1.500EUR. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Billigheim-Katzental: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Citroen Freitagnacht die Gottfried-Keller-Straße in Billigheim-Katzental. Um ca. 1:10 Uhr kam der Mann in einer Rechtskurve von der Straße ab und kollidierte neben der Fahrbahn mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer schwer verletzt und später ins Krankenhaus verbracht. Sein Mitfahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 6.000 EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des 44-Jährigen fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,6 Promille. Daher wurde dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mosbach dauern an.

