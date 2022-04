POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Zeugen nach Auseinandersetzung in Straßenbahn gesucht

Freiburg (ots) - Zu einer Vorfahrtsverletzung kam es am Mittwochabend, 20.04.2022, gegen 19:45 Uhr an der Einmündung Kastelbergstraße/Heimatstraße in Kollnau. Eine Autofahrerin missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos, welches mit zwei Personen besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der vorfahrtsberechtigte Wagen abgewiesen wurde und in der ...

