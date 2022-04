Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: mit Pkw gegen geschlossene Bahnschranke gefahren - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.04.2022, gegen 05.36 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Pkw-Fahrer den geschlossenen Bahnübergang in der Eisenbahnstraße überquerte und dabei den Schrankenbaum beschädigte. Der Pkw sei in Richtung Höllstein weitergefahren. Nach Sachlage überholte der Fahrer eines VW Golf einen Pkw, welcher vor der geschlossenen Bahnschranke stand. Er fuhr wohl um den geschlossenen Schrankenbaum herum und streifte diesen dabei. Der Schrankenbaum brach in zwei Teile. Im Laufe des Vormittags meldete sich der vermeintliche Golffahrer bei der Polizei. Sein Golf wurde durch den Streifvorgang erheblich beschädigt. Das Fahrzeugblech der Motorhaube sowie auf dem Dach war teilweise aufgeschlitzt. Die Windschutzscheibe war gesplittert. Der Sachschaden am Golf wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Höhe des entstandenen Schadens an dem Schrankenbaum ist hier nicht bekannt.

