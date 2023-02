Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: PKW beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug am Donnerstag einen anderen PKW in Heilbronn und flüchtete. Die 32-jährige Besitzerin eines Smarts hatte ihr Fahrzeug gegen 9 Uhr am Fahrbahnrand in der Weipertstraße abgestellt. Als sie gegen 18.15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte die Frau den Schaden fest. Dieser beläuft sich auf circa 3.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Mountainbikes aus Tiefgarage gestohlen - Wer hat was gesehen?

Zwei Mountainbikes wurden am Donnerstagabend aus einer Tiefgarage in Heilbronn gestohlen. Eine bisher unbekannte Person schlug zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr zunächst die Scheibe des Garagentores in der Linkstraße ein und entwendete im Anschluss die zwei Fahrräder im Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Mountainbikes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier in Heilbronn.

Neckarsulm: Sachschaden verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwoch in Neckarsulm und flüchtete. Eine 48-Jährige hatte ihren BMW zunächst zwischen 6.30 Uhr und 12.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Kolpingstraße abgestellt. Anschließend fuhr die Frau zu einem Supermarkt in der Hohenloher Straße und parkte ihren PKW dort bis circa 13 Uhr. Nach dem Einkauf stellte sie eine große Delle auf der rechten Seite des Fahrzeughecks fest. Wo genau der Unfall passiert ist, kann nicht gesagt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die an einer der Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell