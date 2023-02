Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.02.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Obrigheim: Zeugen nach Autoaufbrüchen gesucht

Nach mehreren Pkw-Aufbrüchen in der Obrigheimer Kirstetter Straße und im umliegenden Bereich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen haben die Beamten des Polizeireviers Mosbach die Ermittlungen aufgenommen. Die unbekannten Täter schlugen an sieben verschlossenen Fahrzeugen die Scheiben ein und machten sie an fünf weitere Fahrzeuge zu schaffen, die unverschlossen waren. Hierbei entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Mosbach: Fahrradfahrerin von PKW angefahren

Leicht verletzt wurde eine Fahrradfahrerin in den Morgenstunden des Mittwochs, nach einer Kollision mit einem PKW. Die 40 Jahre alte Radfahrerin war auf dem Radfahrstreifen der Mosbacher Hauptstraße unterwegs. Der Autofahrer wollte gegen 8 Uhr aus der Neue Gärten auf die Hauptstraße auffahren und missachtete die Wartepflicht, wodurch es zur Kollision kam. Die Radfahrerin wurde anschließend zur Untersuchung in das Krankenhaus nach Mosbach verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 2000EUR.

Dallau: Schaltkasten in Brand geraten

Am Mittwochmorgen kam es gegen 9:30 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in einem Schaltkasten einer Firma im Brühlweg in Dallau zu einer Rauchentwicklung. Ein Mitarbeiter erkannte dies frühzeitig und löschte den Schaltkasten eigenhändig mit einem Feuerlöscher. Die freiwillige Feuerwehr Elztal war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich aufgrund der Rauchentwicklung auf ca. 10.000EUR.

