Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.02.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Mit über 1,5 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Mit über 1,5 Promille war am Mittwochabend ein 74-Jähriger mit seinem Opel in Öhringen unterwegs. Gegen 18.45 Uhr überfuhr der Mann zunächst eine rote Ampel in der Friedrichsruher Straße, weshalb er kontrolliert werden sollte. Trotz Blaulicht, Lichthupe und Anhaltesignal hielt er nicht an, sondern setzte seine Fahrt, bis zum Parkplatz eines Baumarktes in der Hunnenstraße, fort. Während der dort durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 74-Jährigen fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 1,5 Promille zeigte, musste der Opelfahrer die Polizisten ins Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde durch die Beamten einbehalten. Der 74-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Forchtenberg: PKW beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem PKW am Samstagmorgen in Forchtenberg. Der Besitzer eines BMWs hatte diesen gegen 10.10 Uhr auf dem Kundenparkplatz einer Firma in der Muthofer Straße abgestellt. Als er 10 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden am Fahrzeugheck fest. Der Verursacher oder die Verursacherin war nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell