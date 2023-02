POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

A6/Öhringen: Auffahrunfall am Stauende - Ein Verletzter und hoher Sachschaden

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 65.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmittag auf der Autobahn 6 bei Öhringen. Gegen 12 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Sattelzug die A6 in Fahrtrichtung Mannheim. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Öhringen übersah der Mann vermutlich das Ende eines Staus und fuhr, trotz eingeleiteter Bremsung, auf den Sattelzug eines 35-Jährigen auf. Durch den Aufprall zog sich der 25-Jährige leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Sein Sattelzug wurde durch die Kollision so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Da aus den verunfallten Fahrzeugen Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde die Autobahnmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen.

A6/Kupferzell: Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Eine bisher unbekannte Person verursachte am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 6 einen Unfall und flüchtete. Der oder die Unbekannte war gegen 16 Uhr mit seinem oder ihrem Klein-LKW zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Neuenstein unterwegs, als er oder sie vom rechten über den mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte und dabei mit dem Klein-LKW den Hyundai einer 20-Jährigen abdrängte, die auf der mittleren Spur unterwegs war. Die junge Frau wich dem Fahrzeug aus und kollidierte auf der linken Spur mit dem Citroen eines 64-Jährigen. Der Fahrer oder die Fahrerin des Klein-LKWs setzte seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Durch den Aufprall zog sich die Hyundai-Fahrerin leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 5130 an die Verkehrspolizei Weinsberg.

A6/Ellhofen: Unfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 90.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls auf der Autobahn 6 am Mittwochmorgen. Da er vermutlich kurz einschlief, geriet ein 55-Jähriger gegen 7.45 Uhr mit seinem Audi A6 zunächst auf den Standstreifen und kollidierte beim Zurückfahren auf die rechte Fahrspur mit dem Audi A4 eines 32-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall in die Mittelleitplanke abgewiesen und kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Da die zwei Audis nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Leingarten: BMW überschlagen - Ein Verletzter

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Kreisstraße 9553 am Dienstagvormittag bei Leingarten. Ein 39-Jähriger war gegen 11.45 Uhr mit seinem BMW von Klingenberg kommend in Richtung Leingarten unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Am BMW entstand Totalschaden, weshalb er abgeschleppt wurde. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt und die K 9553 für längere Zeit gesperrt werden.

Neckarsulm: Mercedes beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Eine bisher unbekannte Person beschädigte zwischen Dienstag, 12 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, einen Mercedes in Neckarsulm und flüchtete. Der 24-jährige Besitzer des Fahrzeuges hatte dieses am Fahrbahnrand der Straße "Unter dem Kelternberg" abgestellt. Als er morgens zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro fest. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Erlenbach: Schweres Arbeitsgerät gestohlen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten bisher Unbekannte einen Hydraulikhammer mit dazugehörigem Adapter von einer Baustelle in Erlenbach. Der 177 Kilogramm schwere Hammer lagerte auf einer Baustelle neben der Landesstraße 1101 unterhalb der Autobahnbrücke der Autobahn 6. Die Unbekannten müssen das schwere Gerät zwischen 17 Uhr und 11 Uhr mit einem entsprechend großen Transportmittel abtransportiert haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

